Мобилизация в Украине: какие профессии имеют право на "бронь"

Во время мобилизации и военного положения в Украине некоторые категории военнообязанных могут получить "бронь" на работе и отсрочку от армии. На бронирование могут рассчитывать чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для Вооруженных сил Украины.

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устанавливает перечень подлежащих бронированию военнообязанных. В частности, это люди, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом министров Украины.

Объемы бронирования военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, определяются с учетом установленного для них мобилизационного заказа. Объемы бронирования военнообязанных, работающих в органах государственной власти, определяются с учетом необходимости обеспечения их работы в условиях военного положения.

Срок действия отсрочки не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

– для военнообязанных в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов; шесть месяцев — для военнообязанных на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов), которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме того, на военную службу не могут призвать получателей профессионального предвысшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования. Также законом установлено, что не подлежат мобилизации научные и педагогические работники.

Отдельно определяются категории депутатов и госслужащих, не подлежащих призыву: народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, работники определенных органов — военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций, ВСУ, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Нацгвардии, Службы внешней разведки, Нацполиции, Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национального антикоррупционного бюро, налоговой полиции, Управления государственной охраны Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, некоторые категории чиновников.

Напомним, в Украине из-за нападения России от 24 февраля 2022 года введено военное положение и всеобщая мобилизация.

В Украине мобилизации подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку. Призыв производится через вручение повесток. При нарушении правил военного учета мужчинам грозит административная и уголовная ответственность.

В ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях. Граждан, не проходивших военную службу, в обязательном порядке направляют на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.

Читайте также: