Мобилизация в Украине: какие врачи должны осматривать военнообязанного во время ВВК

Прохождение ВВК регулируется положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным министром обороны Украины от 14 августа 2008 года.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому мужчин в возрасте 18-60 лет призывают в ряды ВСУ. Чтобы определить, пригоден ли человек к военной службе, проводят военно-врачебную комиссию (ВВК). Есть четкий список врачей, которые должны осмотреть военнообязанного.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Какие врачи должны проводить осмотр на ВВК

Для принятия заключения по поводу пригодности или непригодности человека, ВВК руководствуется "Расписанием болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, службе в военном резерве", содержащим 86 статей.

По словам адвоката Олега Леонтьева, военнообязанного во время ВВК осматривают:

хирург – проверяет наличие патологии;

терапевт – диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения, диагностика и лечение заболеваний почек, суставов;

невропатолог – диагностика заболеваний центральной и периферической нервной системы;

психиатр – диагностика на наличие психических расстройств;

офтальмолог – проверка зрения;

отоларинголог – проверка состояния ушей, горла, носа, головы и шеи;

стоматолог – проверка состояния зубов и полости рта;

дерматолог – диагностика кожных заболеваний;

врачи других специальностей при наличии показаний.

Как добавил юрист, до августа 2023 года ТЦК перед осмотром были обязаны требовать данные из различных диспансеров на предмет того, не состоит ли человек на учете, например в психоневрологическом, туберкулезном или кожно-венерологическом диспансере. Это объяснялось необходимостью иметь полную картину состояния здоровья военнообязанного.

"Сейчас эта обязанность упразднена", — подытожил Олег Леонтьев.

Ранее юристы объяснили, какое решение примет ВВК относительно мобилизации мужчины с язвенным колитом в стадии обострения, если ранее во время неустойчивой ремиссии его признали ограниченно годным к военной службе.

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