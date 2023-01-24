Мобилизация в Украине: какое наказание грозит мужчинам в случае нарушения военного учета

Неявку в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) после надлежащего получения повестки в Украине квалифицируют как уклонение от мобилизации. Это влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы от 3 до 5 лет в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса.

Об этом сообщает организация по безоплатной правовой помощи "Юридическая сотня".

Военнообязанный не состоит на военном учете и уклоняется от него

Если военнообязанный не состоит на военном учете и уклоняется от него, то после первого предупреждения от руководителя ТЦК и СП может наступить уголовная ответственность по статье 337 Уголовного кодекса.

Важно, что законодательство не определяет форму соответствующего предупреждения.

В таком случае штраф будет от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 — 8500 гривен). Вместо штрафа суд может назначить исправительные работы до одного года.

Военнообязанный нарушает правила военного учета

Военнообязанные, нарушающие правила военного учета, привлекаются к ответственности согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Административная ответственность наступает, когда гражданин не выполнил свои обязательства, определенные порядком ведения военного учета, в частности в приложении №2, например:

не явился по вызову в военкомат без уважительных причин. Речь идет о вызове для уточнения учетных данных, прохождении медкомиссии ;

без уважительных причин. Речь идет о вызове ; не сообщил ТЦК и СП об изменении места жительства или учетных данных.

В случае такого нарушения во время особого периода, включающего военное положение, военнообязанные должны оплатить административный штраф в размере от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 — 1700 гривен). Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК и СП.

"Хотя стоит обратить внимание, что неявку в ТЦК и СП после надлежащего получения повестки о мобилизации будут квалифицировать как уклонение от мобилизации, что влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса и лишение свободы от 3 до 5 лет", — отмечает "Юридическая сотня".

Напомним, в Сети обсуждают видео, на котором люди в военной форме прикрепляют повестку прямо на входную дверь квартиры. После этого они фотографируют ее на телефон и уходят. ТСН.ua выяснил, законно ли это и как реагировать гражданам.

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