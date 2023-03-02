Мобилизация в Украине: какое наказание предусмотрено за игнорирование повестки для уточнения данных

За неприбытие в установленное документом время военнообязанного могут оштрафовать.

Во время объявленной в Украине всеобщей мобилизации военнообязанные получают повестки для уточнения военно-учетных данных. В случае неприбытия в определенное документом время в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки может наступить административная ответственность — на виновника будет наложен штраф.

Об этом сообщили юристы на Facebook-странице "Бесплатная правовая помощь".

Решение о наложении штрафа принимается руководителями Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Постановление о наложении штрафа военнообязанные вправе обжаловать в суде в течение 10 дней.

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Уплатить штраф можно в течение 15 дней с момента вручения постановления.

Сумма штрафа – от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на февраль 2023 года – 3400-5100 грн).

Если штраф не уплатить вовремя, то постановление будет передано в государственную исполнительную службу, а его размер вырастет вдвое.

После уплаты штрафа необходимо принести квитанцию об оплате или ее копию должностному лицу, вынесшему постановление. На это отведено 3 рабочих дня со дня истечения срока, предусмотренного для оплаты штрафа.

Напомним, общая мобилизация – это пополнение армии новыми военнослужащими. Подлежат мобилизации граждане, способные выполнять воинскую обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв осуществляется через вручение повесток. Повестки могут быть разными.

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