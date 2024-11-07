Мобилизация в Украине: какой возрастной категории мужчин стало меньше в учебных центрах

С сентября в Украине почти перестали мобилизовывать мужчин старше 50 лет.

На сегодняшний день в учебных центрах ВСУ осталось менее десятка мобилизованных, которым 50+ лет.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на источник в Главном управлении доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ.

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Это связано с выполнением внутренней директивы командования Сухопутных войск с конца сентября ТЦК прекратили принудительно мобилизовывать мужчин старше 50 лет.

"В силу своих физических особенностей и хронических болезней пожилые люди не могут полноценно выполнять боевые задания на линии столкновения, и боевые бригады (а именно для них сейчас готовят кадры учебные центры) не хотят брать таких людей", – объяснил источник издания.

В то же время мобилизационный возраст остается неизменным – 18-60 лет. ТЦК может мобилизовать тех 50-59-летних, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности : сварщиков, ремонтников тяжелой техники, связистов и т.д.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командования Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.

Две недели назад Волынский ОТЦК озадачил заявлением, сообщив, что запрета на мобилизацию граждан возрастной категории от 50 до 60 лет нет, поэтому они все равно будут мобилизовать "дедов".

Подготовку мобилизованных в учебных центрах усилят!

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