Мобилизация в Украине: какой возрастной категории мужчин стало меньше в учебных центрах

С сентября в Украине почти перестали мобилизовывать мужчин старше 50 лет.
На сегодняшний день в учебных центрах ВСУ осталось менее десятка мобилизованных, которым 50+ лет.
Об этом пишет "Главком" со ссылкой на источник в Главном управлении доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ.
Это связано с выполнением внутренней директивы командования Сухопутных войск с конца сентября ТЦК прекратили принудительно мобилизовывать мужчин старше 50 лет.
"В силу своих физических особенностей и хронических болезней пожилые люди не могут полноценно выполнять боевые задания на линии столкновения, и боевые бригады (а именно для них сейчас готовят кадры учебные центры) не хотят брать таких людей", – объяснил источник издания.
В то же время мобилизационный возраст остается неизменным – 18-60 лет. ТЦК может мобилизовать тех 50-59-летних, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности : сварщиков, ремонтников тяжелой техники, связистов и т.д.
Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.
Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командования Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.
Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.
Две недели назад Волынский ОТЦК озадачил заявлением, сообщив, что запрета на мобилизацию граждан возрастной категории от 50 до 60 лет нет, поэтому они все равно будут мобилизовать "дедов".