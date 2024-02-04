Мобилизация в Украине: когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект и какие есть вопросы

По словам Чернева, нардепы хотят пояснений от Минобороны по повесткам в е-кабинете и некоторых других вопросов.

Новый законопроект о мобилизации могут быть рассмотрены в профильном комитете Верховной Рады уже на следующей неделе, однако нардепы хотят разъяснений от Минобороны.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, на заседание комитета хотят пригласить представителей Министерства обороны, являющихся авторами законопроекта. От Минобороны хотят услышать, как на практике можно реализовать получение повестки в электронном кабинете военнообязанного.

"Опять же убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете. Чисто технически мы хотим услышать от Минобороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут иметь доступ к интернету и смартфоны", — сказал нардеп.

Также читайте Закон о мобилизации: что ждет военнообязанных украинцев за границей

Также нардепов интересует вопрос о последствиях для находящихся за рубежом военнообязанных. Речь идет о лишении права получать консульские услуги.

"Хотят услышать позицию МИД, во-первых, справятся ли консульские наши отделы с такими задачами. Во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, или люди вернутся, или мы их потеряем навсегда", – говорит Чернев.

Кроме того, есть вопрос о необходимости призывать мужчин, занятых уходом за людьми с инвалидностью.

"Есть много запросов от таких людей. Ведь если человек, который является опекуном, пойдет в армию, то некому будет ухаживать", – сказал депутат.

Напомним, Кабинет министров 30 января передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации.

ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации.

В частности, предполагается, что если уклонист не появляется в ТЦК, суд накладывает арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.

Читайте также: