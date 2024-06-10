Мобилизация в Украине: кого из мужчин могут принудительно доставить в ТЦК

Полиция имеет право принудительно доставлять находящихся в розыске людей в ТЦК в порядке административного задержания.



Об этом народный депутат Федор Вениславский сказал в интервью РБК-Украина.

"Доставлять принудительно в ТЦК и СП или на ВЛК могут только граждан, которые находятся в розыске. В розыск их объявляет Национальная полиция на основании того, что они игнорируют повестки или требования ТЦК и СП явиться. И принудительно доставлять людей в ТЦК и СП, опять же могут только работники полиции. То есть работники ТЦК и СП не имеют права действовать принудительно без работников полиции, то это, в принципе, в рамках закона", — сказал он.

Напомним, в Украине военнообязанные, призывники и резервисты должны носить с собой соответствующие документы, в частности, приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Все зависит от отношения к военной службе.

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