Мобилизация в Украине: кого из уклонистов могут подавать в розыск

По словам адвоката, по состоянию на сегодняшний день никаких правовых оснований для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств, у структуры ТЦК нет,

Внесение данных призывника о розыске в информационно-поисковую систему МВД "Армор" является незаконным.

Об этом заявил адвокат Роман Симутин в своем youtube канале.

"Какие законные основания для розыска? Внесение данных призывника о розыске в информационно-поисковую систему МВД "Армор" — полная профанация. Представьте, чтобы кто-то обратился в полицию и попросил объявить кого-то в розыск таким образом, как сейчас это делается. Ему бы ответили — ты больной? Хочешь, чтобы меня посадили? Где законные основания? Давай постановление следователя о розыске, определении суда о задержании и т.д.", — говорит Симутин.

По его словам, правоохранители вносят в базу только на основании обращения ТЦК о доставке.

"Не задержание, а именно доставка, которая предусмотрена исключительно как добровольность. А полиция ставит пометку как розыск. То есть действительно ли вам вручили повестку или нет – никого не волнует. Пропускаем этот этап и сразу прыгаем к розыску.

Или за вас расписались в повестке, или сами – этот факт уже никого не интересует. А если сообщения вам сунули в дверь, или передали с дворником – значит "должно сообщили"? Нет, это не так", – отмечает адвокат.

Кого имеют право подавать в розыск?

"Разыскивать должны настоящих уклонян, которые действительно отказались от своей повестки или просто не появились, а не кого угодно, чьи ФИО впишут в то обращение о доставке. Как в Черниговской области выписали уже 20 тысяч таких сообщений", — объясняет правозащитник.

Кто может задержать уклониста?

"Да никто. Даже работники полиции не имеют достаточных полномочий вас задержать по статьям 210 или 210-1 КУоАП. Указанные статьи не несут угрозы для окружающих и не нуждаются в немедленном прекращении правонарушения путем вашего задержания, применения физической силы и доставки в отделение", — утверждает адвокат.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день никаких правовых оснований для задержания, а особенно для применения силы и спецсредств, у структуры ТЦК нет, потому что ее официально не уполномочили для таких действий.

В случае незаконного задержания адвокат советует ничего не подписывать, не давать свои данные, "играть в молчание".

"Сразу после увольнения идти в прокуратуру и писать заявление о незаконном задержании и лишении свободы", – сказал Симутин.

Напомним, что в Хмельницкой области работники ТЦК ворвались в частный дом, несмотря на запрет владельца и угрожали сломать ему ногу.

В Хмельницком ТЦК отреагировали на скандал и заверили, что проведут служебную проверку.

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