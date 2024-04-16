Мобилизация в Украине: кого из женщин могут призвать по новому закону

В новом законопроекте о мобилизации есть несколько положений по мобилизации женщин. В частности, условия закона определяют, что женщины могут уйти на службу только добровольно.

Об этом говорится в тексте закона о мобилизации.

Отмечается, что на военный учет должны стать некоторые категории женщин, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (т.е. от 18 до 60 лет) и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования – получили медицинское или фармацевтическая специальность.

"Женщины, имеющие специальность или профессию, "родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины", и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, берутся на военный учет, однако только за их добровольным желанием", — говорится в сообщении.

В мирное время они могут быть приняты на военную службу или приобщиться в добровольном порядке (по контракту) на службу в резерве – это также зависит от самостоятельного выбора.

Напомним, во вторник, 15 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10449 о мобилизации.

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