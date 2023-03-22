Мобилизация в Украине: кого могут восстановить на военном учете и призвать в армию

Во время общей мобилизации все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными. Это касается и тех лиц, которые сняты или исключены из военного учета.

Военнослужащих могут снимать или исключать из военного учета, но во время общей мобилизации они могут получить повестку и даже быть призванными в армию.

Об этом заявил в комментарии ZN.ua юрист-волонтер Горячей линии АПУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев.

Он напомнил, что в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут получить повестку и быть мобилизованными. По его словам, это касается и лиц, снятых или исключенных с военного учета.

“Вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва, этим занимается ТЦК”, — пояснил юрист.

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Владислав Зайцев отметил, что в статье 23 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации есть список лиц, имеющих право на отсрочку, но снятые с военного учета мужчины не подпадают ни под одну из указанных в статье категорий.

“Решая вопрос о призыве на военную службу таких лиц, следует иметь в виду следующее. Закон не содержит среди категорий лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, снятых с военного учета. Следовательно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии”, — сообщил Владислав Зайцев.

Исключенные из военного учета, подчеркнул юрист, также не подпадают под категорию отсрочки, но в этом случае нужно обратить внимание, на основании чего они были исключены из учета.

Как пояснил юрист, если военный был уволен со службы на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, его последующая мобилизация исключается, поскольку статья 23 Закона предусматривает отсрочку для исключенных из военного учета по состоянию здоровья по решению ВЛК.

Лица, которые были исключены из военного учета по причине непригодности к военной службе, вызываются в ТЦК и перепроходят ВЛК.

Установление в результате прохождения ВЛК пригодности или ограниченной пригодности к службе может повлечь следующий призыв на военную службу.

Напомним, во время военного положения военнообязанные могут получить повестки. Они бывают разного типа.

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