Мобилизация в Украине: кого в первую очередь доставляют в боевые воинские части

Кто сейчас в Украине подлежит мобилизации.

На основании Указа президента Украины №69/2022 "Об общей мобилизации" в Украине проводится общая мобилизация. Ее срок постоянно продлевают. Однако вручение повестки не означает отправки на передовую.

Об этом рассказал в интервью "Житомир.info" начальник Житомирского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Бацюн.

"Верховная Рада отменила призыв на срочную военную службу во время войны. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут проводить только медицинское освидетельствование мужчин в возрасте до 27 лет с целью продления их пребывания на учете или снятия с учета", — рассказал Бацюн.

По его словам, в первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных.

Он также отметил, что призыв военнообязанных и резервистов осуществляется в объемах, определенных мобилизационными планами, имеющими гриф секретности.

"Вручение повесток продолжается. Повестка не равна мобилизации, и не означает отправку человека сразу на передовую. Она выдается с целью уточнения информации о человеке, а не его немедленной мобилизации в воинскую часть", — добавил начальник Житомирского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

По его словам, человек, получивший повестку, должен в срок прийти в военкомат. Это касается и лиц, имеющих право на отсрочку или непригодных к службе по состоянию здоровья.

За нарушение законодательства о мобилизации предусмотрена уголовная ответственность.

Продление мобилизации в Украине: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и общей мобилизации в стране.

Отметим, что такое решение в Украине будут принимать уже в шестой раз.

Начальник управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в Украине в ближайшее время не будет. В настоящее время мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу".

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