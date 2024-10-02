Мобилизация в Украине: комбат ответил, что сейчас происходит с пополнением войск ВСУ

По словам командира второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрия Кухарчука, армии не хватает стратегии по рекритингу.

В Украине наблюдается спад мобилизации, ведь войску не хватает стратегии по рекритингу.

Об этом сказал командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в эфире "КИЕВ24".

Боец убежден, что спад мобилизации в Украине объясняется отсутствием стратегии рекрутинга на государственном уровне.

"Этому является объяснение, а именно отсутствие стратегии мобилизации и рекрутинга. Происходящее на сегодняшний день происходит безорганизационно. В войсках самой главной задачей является проведение взаимодействия между всеми звеньями. В данном случае, это ТЦК, бригады, Генштаб, Минобороны и многие другие". структурных подразделений, где нет взаимодействия по вопросу мобилизации", — сказал он.

Дмитрий Кухарчук отметил отсутствие какой-либо идеологической стратегии на государственном уровне.

"Все то, что сегодня происходит, это классическая мобилизация, которая была 5-10 лет назад. Просто ускоренными темпами. А именно вопрос: "Почему и как люди должны воевать?", а также какая-либо идеологическая доктрина у нас в государстве отсутствует ", – отметил он.

Напомним, ранее секретарь парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил о спаде мобилизации в Украине.

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