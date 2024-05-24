Мобилизация в Украине: кому и когда посылки будут посылать по почте

Новые правила также подразумевают несколько вариантов подтверждения о вручении повестки.

В Украине согласно новому закону о мобилизации, вступившем в силу 18 мая, повестки мужчинам начнут рассылать обычной почтой.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №560 от 16 мая 2024 года. Все детали нововведения – рассказываем дальше.

Кому будут посылать повестки по почте

Согласно новому закону о мобилизации, мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней обязаны обновить свои данные для военного учета в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

В частности, необходимо уточнить актуальный адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты. Сделать это можно лично — в ТЦК или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или дистанционно — через электронный кабинет.

После этого все военнообязанные будут вынуждены обновлять свои данные в течение 60 дней после каждого указа президента о мобилизации, который издается каждые три месяца. Если они этого не сделают, повестки будут отправлять в адрес зарегистрированного места жительства.

Новые правила вручения повестки

Новые правила также предусматривают несколько вариантов подтверждения о вручении повестки:

день получения такого почтового отправления лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии мужчины по адресу, сообщенному ТЦК при уточнении учетных данных;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии мужчины по задекларированному/зарегистрированному адресу, если он не сообщил ТЦК другой адрес.

Согласно документу, повестка будет считаться подтвержденной, если есть отказ на ее получение или отсутствие человека по адресу.

Можно ли отказаться от пришедшей по почте повестки

В Кабмине также была прописана процедура отказа от получения повестки. В таком случае составляется акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения.

Документ представляется руководителю районного или городского ТЦК для привлечения правонарушителя к административной ответственности.

В случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставляет мужчину в ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Согласно изменениям, подпись под повесткой не потребуется, при этом мужчина будет считаться уведомленной.

Кабмин также утвердил такие виды повесток, в зависимости от цели по которым лицо вызывается в ТЦК и СП:

для взятия на военный учет;

для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК);

для уточнения учетных данных;

для призыва на военную службу

Адвокат Марина Бекало отметила, что в повестке обязательно должно указываться, с какой целью вызывается военнообязанное лицо.

“Напомню, что повестка может быть вручена как лично по месту жительства мужчины, по месту работы или учебы, так и в общественных местах, блокпостах, а также в пунктах пропуска через государственную границу. Во время вручения повестки осуществляется фото-видеофиксация представителями ТЦК и СП или полицейским», — рассказала адвокат.

В этом случае повестка будет считаться врученной в случае личного получения с обязательным видеоподтверждением вручения повестки.

Добавим, Кабмин принял ряд постановлений по мобилизации – рассказываем все детали.

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