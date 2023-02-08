Мобилизация в Украине: кому могут аннулировать повестку

Аннулировать уже выданную повестку могут в двух случаях.

Выданная военнообязанному повестка может быть аннулирована, если он имеет бронь или основания для отсрочки.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач в Military Media Center.

"Неоднократно были случаи, когда повестку вручали лицам, имеющим бронь или отсрочку от мобилизации. Такие украинцы должны иметь при себе соответствующие документы и представить их во избежание вручения повестки", — отметил Горбач.

Если повестка уже была получена, ее можно аннулировать. Для этого необходимо лично явиться в военкомат (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) и предоставить документы, подтверждающие наличие брони или отсрочки.

Напомним, в Сеть попало видео, на котором трое военных гонятся за мужчиной в Днепре. Пользователи обсуждают, что это были представители военкомата, которые пытались вручить повестку.

Адвокат Андрей Новак о бронировании сотрудников, вручении повесток и запрете на выезд должностных лиц

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