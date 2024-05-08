Мобилизация в Украине: кому нужно явиться в ТЦК без повестки

До 18 мая действуют прежние правила мобилизации во время военного положения.

Согласно новому мобилизационному закону, принятому Верховной Радой, с 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут явиться в ТЦК в течение 60 дней для обновления персональных данных. До этого времени действуют прежние правила мобилизации во время военного положения, обязывающие военнообязанных в определенных случаях посетить военкомат.

ТСН.ua напоминает, кому нужно явиться в ТЦК без повестки.

В условиях военного положения все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти в военкомат, если нужно:

изменить место жительства внутри Украины;

нужно уехать за границу не более чем на 3 дня;

сообщить об изменении персональных данных;

сообщить об утрате военно-учетного документа;

обновить данные с информацией в ТЦК;

подтвердить право на отсрочку.

После 18 мая новый закон обязывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет явиться в ТЦК, чтобы уточнить адрес проживания, электронную почту, номер телефона и другие персональные данные. Уточнить свои данные можно не только в ТЦК, но и Центре предоставления административных услуг, а также через электронный кабинет призывника.

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В случае невыполнения этой обязанности в течение 60 дней руководитель ТЦК и СП имеет право обратиться в полицию для административного задержания гражданина.

Если задержание невозможно, руководитель ТЦК и СП направляет гражданину заказным письмом требование об исполнении обязанностей.

Если обязанности не исполнены в течение 10 дней, ТЦК и СП обращается в суд о временном ограничении права управления транспортными средствами до исполнения или отзыва требования.

Напомним, в среду, 8 мая, Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней, то есть до 11 августа 2024 года.

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