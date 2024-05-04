Мобилизация в Украине: кому продлят отсрочку от службы в армии на один месяц

Правительство продлило на месяц срок действия отсрочки от призыва работникам "Укрзализныци".

Об этом говорится в постановлении Кабмина №492 от 3 мая "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных работников железнодорожного транспорта".

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным работникам государственных акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере железнодорожного транспорта… и не закончившихся на день принятия этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", — говорится в тексте постановления.

Ранее стало известно, что в Украине упразднили статус "ограниченно пригодный". Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодными или непригодными для военной службы.

Начиная с 4 мая военные и военнообязанные будут проходить ВВК по новым правилам. Они прописаны в изменениях к приказу 402, изданным Минобороны.

С момента полномасштабного вторжения все военнообязанные и здоровые мужчины с 18 до 60 лет подлежат всеобщей мобилизации. Но предприятия, критически важные для экономики, имеют возможность забронировать своих работников, которые могут получить отсрочку от армии.

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