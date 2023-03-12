Мобилизация в Украине: кому точно не смогут вручить повестку на улице

Украинское законодательство не запрещает вручение повесток во время мобилизации на улице. Но предварительно сотрудники Территориального центра комплектации должны выяснить личность того, кто ее получает, ведь не все мужчины являются военнообязанными.

Это подчеркнул юрист Илья Шипко.

"Например, если мужчине более 60 лет, он не военнообязан и вручать ему повестку на улице нет нужды. Если личность не установлена, то понятно, что повестка не может быть выписана, потому что нет данных. А выписать повестку без установления данных лица нельзя", – объяснил он.

Также Илья Шипко отметил, что граждане могут отказаться от получения повестки на улице, если этот документ вручается не по месту регистрации.

По его словам, необходимо сразу уведомить представителей ТЦК о своем пребывании на учете в другом центре комплектования и по возможности показать документ о месте регистрации или военный билет.

Если же повестку на улице все же вручили в другом городе, то можно прийти в Территориальный центр комплектации, указанный в документе, и предоставить необходимые документы о пребывании на военном учете в другом ТЦК.

Юрист добавил, что при получении повестки гражданин обязан расписаться о получении с указанием даты вручения.

Напомним, в армию могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время часть студентов, которые учатся в украинских вузах, не подлежат мобилизации.

Читайте также: