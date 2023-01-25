Мобилизация в Украине: кто и где имеет право вручать повестки

Во время мобилизации в Украине, которая продолжается с 24 февраля 2022 года, повестку военнообязанному могут вручить в любом месте, не запрещенном законодательством. Повестку не обязательно должен вручать представитель военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины полковник Роман Горбач агентству АрмияInform.

"Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так и, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, уполномоченными территориальным центром комплектования вручать такую повестку", — объяснил Горбач.

Если военнообязанный отказывается ставить подпись о получении повестки

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Если потенциальный призывник отказывается ставить подпись о получении повестки, то требования к нему могут быть доведены в присутствии свидетелей. Если призывник отказывается выполнять правила военного учета, то к нему может быть применена ответственность согласно законодательству.

"Если это повестка, например, для сверки военно-учетных данных, то применяется административная ответственность. Если призывник прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал от отправки в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность", — отметил Горбач.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, какое наказание грозит мужчинам в случае нарушения военного учета. Неявку в военкомат после должного получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации.

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