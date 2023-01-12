Мобилизация в Украине: кто имеет право на отсрочку по состоянию здоровья

Не призывают лиц с инвалидностью и еще ряд категорий.

Во время общей мобилизации в Украине призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по физическому здоровью.

Согласно законодательству, не призывают лиц с инвалидностью I, II, III групп, больных тяжелыми инфекционными заболеваниями, венерическими заболеваниями, с серьезными физическими недостатками, болезнями слуха и зрения. Также отсрочку получают опекуны лиц с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями.

Кто имеет право на отсрочку по состоянию здоровья:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Напомним, министр обороны Алексей Резников рассказал, что мобилизация в Украине продолжается "в спокойном режиме".

"В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу нужды. Впрочем, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом, в любой момент..." — заявил министр.

В ВСУ призывают прежде всего тех, кто уже имеет опыт участия в боевых действиях.

Граждан, не проходивших военную службу, в обязательном порядке направляют на обучение, минимальный срок – один месяц. Далее в зависимости от сложности специальности этот срок может быть гораздо больше.

Законодательство также определяет, какие категории граждан не подлежат мобилизации.

В частности, на период мобилизации некоторые категории работников имеют право на "бронь" на работе.

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