Мобилизация в Украине: кто имеет право проверять документы и что должно быть в повестке

По словам адвоката, у любого военнослужащего нет полномочий требовать ваши документы. Для этого должен быть приказ коменданта, который работники ТЦК обязаны предоставить по требованию гражданина.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 дней – до 14 февраля 2024 года.

Можно ли отказаться от повестки, какие данные должны быть внесены, рассказал юрист Владимир Романчук, передает Zn.ua.

Где могут вручить повестку

Юрист напомнил, что в апреле этого года Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП. Работники военкоматов имеют право проводить уведомления и призыв граждан в особый период независимо от места нахождения на военном учете. Поэтому повестку могут вручить как по месту регистрации, так и в другом районе, области, блокпосте, на улице.

Кто имеет право проверять документы

Романчук объясняет, что не каждое требование показать паспорт или военный билет правомерно и должно выполняться.

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"У любого военнослужащего нет полномочий требовать ваши документы. Проверкой могут заниматься только уполномоченные представители Национальной полиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной миграционной службы, Государственной таможенной службы, Вооруженных сил, определенные в приказе коменданта. Вышеупомянутый по приказу военнослужащий. по требованию гражданина", – говорит юрист.

В каком случае полиция вместе с ТЦК имеют право требовать документы у гражданина

1) лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или пропавшей без вести;

2) есть достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

3) лицо находится на территории или объекте со спецрежимом;

4) у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено;

5) лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

6) внешние признаки лица или транспортного средства или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может являться орудием или объектом совершения правонарушения;

7) лицо нарушает соответствующие запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения. К примеру, комендантский час.

По словам адвоката, в случае отсутствия описанных выше оснований требование работников ТЦК в сопровождении сотрудников полиции показать паспорт не законно.

Обязательно носить с собой военный билет

"Требование предъявить военный билет при таких условиях противоправно a priori, поскольку законодательство предоставляет право требовать документы, удостоверяющие личность или ее специальный статус. Военный билет таковым не является", — утверждает юрист Романчук.

Какие данные должны быть в повестке

название "Повестка";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки, номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности, фамилию и инициалы руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дата выдачи;

мокрая печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Юрист утверждает, что в случае отсутствия данных из перечня врученный документ не будет иметь юридических последствий.

Ранее спикер Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин развенчал 10 популярных мифов о мобилизации в Украине.

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