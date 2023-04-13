Мобилизация в Украине: кто может потерять бронирование и быть призванным в армию

В постановлении Кабинета министров №76 зафиксированы обстоятельства, при которых работники теряют право на бронирование и отсрочку от мобилизации.

Во время общей мобилизации в Украине все мужчины от 18 до 60 лет принадлежат к военнообязанным и могут быть призваны в армию. Однако отдельные предприятия, имеющие особое значение для экономики во время войны, могут получить отсрочку для своих работников от мобилизации.

ТСН.ua собрал информацию, при каких условиях работники могут потерять бронирование и быть мобилизованными.

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения утвержден постановлением Кабинета министров № 76. В этом документе зафиксированы обстоятельства, при которых работники теряют бронирование.

Отмена "брони"

Отсрочка от мобилизации отменяется по истечении срока действия бронирования для работников. Кроме того, пунктом 12 "Порядка бронирования военнообязанных" предусмотрено ее аннулирование при следующих условиях:

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период уполномоченным органом;

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения и организации.

Кто не может получить бронирование

Не могут быть забронированы работники, если они:

имеют военную специальность, указанную в списке Главнокомандующего ВСУ, который он предоставил Минобороны;

уже имеют право или получили отсрочку от мобилизации по статье 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации.

В письме Минобороны от 11.03.2022 № 220/1469 отмечено, что Главнокомандующим ВСУ утвержден запрет бронирования военнообязанных, имеющих дефицитные для ВСУ военно-учетные специальности.

Для рядового, сержантского и старшинского состава:

003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 06 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 1 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 303, 3, 3 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569.

Для офицерского состава:

02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Напомним, что делать студентам, если вручили повестку и кого не должны мобилизовать во время учебы.

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