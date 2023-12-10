Мобилизация в Украине: кто может потерять бронирование (список причин)

ТСН.ua собрал информацию, при каких условиях работники могут потерять бронирование от мобилизации.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в армию. Однако отдельные предприятия, имеющие особое значение для экономики, ВПК или жизнеобеспечения государства, могут получить бронирование для своих работников от мобилизации.

ТСН.ua собрал информацию, при каких условиях работники могут потерять бронирование.

Порядок бронирования предусмотрен постановлением Кабинета министров № 76 от 27 января 2023 г. "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

Аннулирование бронирования от мобилизации может произойти в следующих случаях:

завершение предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказ) или его отмены;

завершение предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и услуг для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

лишение предприятия, учреждения и организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;

ликвидации органа или предприятия, учреждения и организации;

увольнение военнообязанного из органа власти или предприятия, учреждения или организации, где его забронировали;

истечение срока действия бронирования.

Ранее в Генштабе и Минобороны сообщили, получат ли бронирование ФЛП и гиг-специалисты.

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