Мобилизация в Украине: кто считается пригодным и как работает "белый билет"

Наличие "белого билета" не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации в Украине. Лишь категория "непригодный с исключением из военного учета", указанная в документе, дает право не служить в армии независимо от ситуации в стране.

Об этом сообщили в Житомирском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Что делать после того, какую получил повестку

Когда военнообязанные получают повестки, они должны прийти в военкомат (ТЦК и СП) со всеми необходимыми документами. В случае, если права на отсрочку у человека нет, его обязательно отправляют на военно-врачебную комиссию (ВВК).

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"Это нужно обеим сторонам: и военнообязанному, и армии, ведь человек может не знать о каких-то своих заболеваниях или иметь неточную информацию", — объяснили в военкомате.

Медкомиссию проходят все, у кого нет права на отсрочку по другим, кроме состояния здоровья, причинам. При прохождении медкомиссии в ТЦК и СП военнообязанного осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог. В случае необходимости могут быть направлены на дополнительный обзор к другим специалистам.

Кто считается непригодным к службе

После осмотра медиков заседает военно-врачебная комиссия, принимающая решение о пригодности или непригодности к службе.

Стоит отметить, что перечень заболеваний, дающих призывнику право на отсрочку или на получение справки о непригодности, в военное время намного меньше, чем в мирное. Непригодны к военной службе с исключением из военного учета больные тяжелыми формами вирусных гепатитов, а также имеющие обусловленную ВИЧ болезнь, которая сопровождается инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.

Напомним, адвокат и юрист Надежда Грищенко объяснила, что делать, если человек находится за границей, а ему домой пришла повестка. Многие военнообязанные украинцы еще до начала полномасштабного вторжения РФ находились за границей и до сих пор не вернулись.

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