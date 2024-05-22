Мобилизация в Украине: кто сейчас стоит в очередях в ТЦК – адвокат объяснил

Сегодня в очередях в ТЦК стоят люди, имеющие право на отсрочку.

Сейчас в Украине в очередях ТЦК стоят в основном те люди, которые имеют право на отсрочку.

Об этом сообщил адвокат Евгений Филипец.

“Сегодня в очередях в ТЦК стоят люди, имеющие право на отсрочку. Я не видел еще, по крайней мере своими глазами, человека, не имеющего права на отсрочку, который пришел и уточняет данные, и обновляет о себе информацию. Это, возможно, очень незначительное количество людей. Все остальные лица – это лица, имеющие право на отсрочку. Учителя забронированы, кому нужно продолжать "бронь", кто по семейным обстоятельствам... с больными детьми, с больными женами и так далее”, — отметил Евгений Филипец.

Он также добавил, что фактически эти люди стоят в очередях в ТЦК и ожидают свою "легализацию" — то есть получение военно-учетных документов, потому что таких нет, и оформление отсрочки.

"Это, собственно, аргумент в ту сторону, кто именно, какая целевая аудитория сейчас работает с самими ТЦК", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что в Украине мобилизация будет идти лучше, чем два-три месяца назад.

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