Мобилизация в Украине: куда обращаться, если отправляют на фронт без подготовки и обеспечения

Государство должно не только предоставить надлежащую подготовку, но и снаряжение.

Во время мобилизации в Украине военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие повестки и прошедшие медкомиссию, должны получить надлежащие знания и подготовку, а также получить снаряжение перед тем, как они будут доставлены в военную часть.

Юристы Василий Кисиль и партнеры рассказали NV, как готовят мобилизованных перед отправкой на фронт.

Если было зафиксировано нарушение прав граждан, они могут обжаловать длительное бездействие или незаконные решения.

Куда и как обращаться, если мобилизованные пытаются отправить на передовую без надлежащей подготовки или необходимого обеспечения

Во время мобилизации в Украине военнообязанное лицо в случае отправки его на передовую без надлежащей подготовки или без вещного обеспечения должно составить рапорт в двух экземплярах и подать его "по команде", то есть прямому командиру. Также можно параллельно обратиться на горячую линию Минобороны (0-800-500-442).

Если на это обращение не отреагировали, то можно подать и жалобу на бездействие командира. Сделать это нужно, обратившись на горячую линию Минобороны по номеру 0-800-500-442, а также к вышестоящему командиру или главному органу военного управления.

Обратим внимание, что обратиться на горячую линию Минобороны можно дополнительно и при подаче рапорта.

Однако если и на жалобу не было реакции командования, то за обжалованием бездействия следует обратиться в административный суд.

Какова должна быть подготовка мобилизованного перед отправкой на передовую

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, мобилизованные без военного опыта проходят обучение в соответствии со своей военной специальностью, а офицеры запаса после военных кафедр проходят переподготовку для офицеров.

Так, мужчины без опыта военной службы сначала направляются на учебное собрание по общевойсковой подготовке. Такая подготовка проходит в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или воинских частях территориальной обороны.

По закону не установлены минимальные сроки подготовки. Их порядок и продолжительность утверждают командиры видов и родов войск ВСУ. В то же время максимальное собрание может длиться до трех месяцев.

"На практике это приводит к тому, что военнослужащих отправляют на фронт с минимальной подготовкой или без подготовки вообще",

– говорится в источнике.

По информации начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Романа Горбача, срок подготовки мобилизованного составляет не менее одного месяца.

Какое обеспечение должно получить военнослужащий

Кроме военной подготовки мобилизованные перед отправкой на передовую должны получить и определенное обеспечение, выдаваемое по прибытии к месту службы и зачисление в списки воинской части. Речь идет о боевом едином комплекте, в который входят головные уборы, верхняя одежда, белье и обувь.

Также для выполнения задач в районе ведения боевых действий и осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны военнослужащему должны обязательно выдать и средства индивидуальной защиты. Речь идет о:

боевой баллистический шлем и чехол для него,

модульный бронежилет и чехол для него,

защитные баллистические очки.

Кроме боевого единого комплекта военнослужащий на период проведения боевых действий должен получить и боевой специальный комплект.

К этому специальному снаряжению относятся:

маска,

балаклава,

маскировочные костюмы,

очки-маска защитные баллистические,

защитные перчатки,

тактические боевые наколенники и налокотники,

специальные наушники,

тактический защитный разгрузочный ремень,

медицинская сумка-укладка и медицинский рюкзак,

боевые сумки-итоги и боевой рюкзак,

гидросистема для питьевой воды и чехол для нее,

кобура пистолетная универсальная,

нож, фонарик, карабин с муфтой.

Для воинских частей, участвующих в боевых действиях сроки эксплуатации вещевого имущества не устанавливаются. То есть оно используется до полного износа и заменяется новым только в случае негодности.

Сама же непригодность определяет комиссия, назначенная приказом командира воинской части.

Напомним, военный сделал жесткое заявление по уклонению от службы. Он заявил, что военнослужащий в центре комплектования обязательно располагает своими данными, чтобы подготовка была более эффективной.

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