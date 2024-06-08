Мобилизация в Украине: куда привлекают людей с ограничениями по состоянию здоровья

Во время военного положения ограниченно пригодных лиц могут мобилизовать.

Некоторые военнообязанные могут иметь неуверенность в том, куда можно привлекать лиц, пригодных к службе, но имеющих ограничения по состоянию здоровья.

Портал Army.gov.ua объясняет, как устанавливается степень годности к службе, куда могут быть вовлечены лица, применимые к службе с ограничениями.

ВВК осуществляет медицинское обследование военнообязанных, устанавливает степень годности граждан к военной службе (для обучения в высших военных учебных заведениях и по специальности). Во время действия военного положения решение ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе остается действительным в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.

Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями

Перечень болезней, при наличии которых лицо может быть признано абсолютно непригодным к военной службе во время мобилизации, устанавливается приказом Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" с 14 августа 2008 года.

Если лицо, по результатам прохождения ВВК, признано годным к службе, но с некоторыми ограничениями из-за состояния здоровья, его могут направить:

на военную службу в подразделения обеспечения военной службы в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

на военную службу в учебные подразделения и прочее

Напомним, в Украине был упразднен статус "ограниченно пригодный" к военной службе. То есть теперь будут только категории "пригодный" и "непригодный". Военнообязанные со статусом "ограниченно пригодные" должны пройти ВВК повторно до 4 февраля 2025 года.