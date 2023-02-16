Мобилизация в Украине: майор ВСУ объяснил, почему повестки вручают на улицах

Общая мобилизация в Украине продолжается с февраля 2022 года. В настоящее время военные могут выдавать повестки в публичных местах населенных пунктов. В ВСУ ответили, почему так происходит правда, что мужчин доставляют на передовую сразу после медкомиссии в военкомате.

Объяснение по поводу того, как происходит мобилизация в Украине, предоставил майор ВСУ Александр Мельничук.

Он также опроверг информацию о якобы нарушениях и массовом отправлении неопытных людей на фронт.

"Процесс плановый и процесс отбора ответственен. Все упирается в учет", ― сказал он.

По словам военного, повестки вручают на улицах из-за поиска специалистов, на которых есть запросы на которых присылают воинские части в территориальные центры комплектования.

"У нас согласно мобилизационным планам, ТЦК (территориальный центр комплектования – ред.) получает определенную задачу на доукомплектование какой-то части, нужно определенное количество людей. Или определенное количество специалистов по определенным военным специальностям ― артиллеристы, повара", ― рассказал майор.

Именно поэтому для военнообязанных важно встать на учет. По схеме граждан с соответствующими специальностями сразу ищут в реестре, который есть в ТЦК.

"Как было бы правильно искать этого человека ― из перечня стоящих на учете в ТЦК. В принципе, есть этот перечень, определенная часть людей в первые дни пришла", ― отметил Александр Мельничук.

А то, что только что мобилизованные из ТЦК после прохождения ВЛК отвозят на фронт — это "невозможный фейк", поскольку их отправляли на обучение даже весной 2022 года, когда система не была налажена.

"Если мы говорим об эффективности мобилизации, то мы понимаем, что то количество людей, которое было отправлено ― не где-то загрузили в автобусы и завезли на передовую. Да, мы понимаем, что подготовка где-то была сокращена, но она была. Слажение подразделений какое-то минимальное было. Не говоря уже, как сейчас ― это месяцами длится", ― объяснил Александр Мельничук.

Повестки имеют право вручать:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК

Указанные лица издают повестки образца, указанного в Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ 1487 года.

Добавим, что при мобилизации в Украине некоторые категории военнообязанных могут получить "бронь" на работе и отсрочку от армии. Чиновники, педагоги, ученые, сотрудники предприятий критической инфраструктуры и организаций, производящих продукцию для ВСУ, могут получить бронь.

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