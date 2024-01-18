Мобилизация в Украине: Минобороны внесло важные изменения в бронирование военнообязанных

В Украине изменятся правила бронирования военнообязанных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыков.

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"Украина должна увеличивать собственные мощности производства оружия, техники и оборудования. Поэтому предприятия оборонно-промышленного комплекса должны работать во время войны как часы и наращивать объемы производства. Именно этот вопрос решают изменения в постановление Правительства №76 от 27 января 2023 года", – написала она в социальных сетях.

По ее словам, теперь военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций, определенных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности критически важными в сфере оборонно-промышленного комплекса, бронируются:

независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности;

без ограничений по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Напомним, ранее мы сообщали Кабмин, вынес постановление об изменениях в порядке бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.