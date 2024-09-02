Мобилизация в Украине: могут ли призвать человека с язвенным колитом

Такой диагноз относится к пункту "б", согласно статье 52 "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Юристы объяснили, какое решение примет ВВК по мобилизации мужчины с язвенным колитом в стадии обострения, если ранее во время неустойчивой ремиссии его признали ограниченно годным к военной службе.

Свое объяснение юристы Юрий и Ольга Лещук предоставили на сайте b2bconsult.ua.

Мужчина поинтересовался у юристов, могут ли его снять с военного учета с диагнозом "неспецифический язвенный колит, с преимущественным поражением нисходящего отдела ободочной кишки, хронически рецедирующее течение, в стадии обострения, средней тяжести, с умеренной активностью, осложненный псевполепозом ободочной кишки".

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Мужчина отметил, что дважды проходил ВВК и был признан ограниченно годным.

Как объяснили юристы, диагноз мужчины относится к пункту "б", согласно статье 52 "Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

Так, диагноз мужчины характеризуется признаками:

хронически рецидивирующее течение: соответствует определению пункта "б";

умеренная тяжесть и умеренная активность: не отвечает критериям тяжелых форм, указанных в пункте "а";

осложненный псевдополипозом: хотя является осложнением, это не подпадает под перечень тяжелых состояний пункта "а", таких как значительный упадок питания или другие серьезные осложнения.

"Следовательно, к сожалению, ваше состояние будет классифицироваться по пункту "б"… Пункт "б" охватывает хронические рецидивирующие неспецифические язвенные колиты, включая болезнь Крона, за исключением тех случаев, которые указаны в пункте "а", – говорится в ответе юристов.

Пунктом "б" предусмотрено, что человек считается годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных заведениях высшего образования, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

К слову, у граждан есть право обжаловать заключение ВВК, если врач, например, не учел болезнь или неправильно ее классифицировал.

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