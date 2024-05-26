Мобилизация в Украине: могут ли призвать мужчину с инвалидностью ІІІ группы

Мобилизация людей с инвалидностью возможна только по их согласию и только по контракту.

18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, который вносит изменения в мобилизацию людей с инвалидностью.

Согласно 23 статьи закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица с инвалидностью, в том числе и III группы, имеют право на отсрочку. Они не исключаются из военного учета, поскольку эта группа инвалидности в некоторых случаях предоставляется на определенный срок, с повторным пересмотром, в расчете на состояние здоровья.

Прежде чем принять решение о мобилизации человека с инвалидностью, военные органы могут отправить лицо с инвалидностью III группы на медицинскую комиссию и установить степень годности согласно приказу №402 для определения его годности к военной службе.

В случае, если военно-врачебная комиссия подтверждает неспособность лица к военной службе из-за состояния его здоровья, он может быть исключен из военного учета. Однако это решение зависит от конкретных обстоятельств и учитывается индивидуально.

Однако люди, инвалидность которых были установлены после 24 февраля 2022 года, будут проходить пересмотр. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет. Кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп была установлена ​​в порядке повышения или уменьшения группы инвалидности, в случае отсутствия конечности или других проблем со здоровьем и/или по результатам заболеваний или ранений, полученных при защите Украины.

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью

согласно заключению военно-врачебной комиссии, являются временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)

Лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Ранее юрист Дмитрий Дончак объяснил, может ли мужчина, чья жена имеет инвалидность II группы, получить отсрочку от мобилизации после обновления данных и уехать за границу.

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