Мобилизация в Украине: могут ли призвать студента – юрист объяснил нюансы

Верховная Рада 27 июля продлила действие военного положения и общей мобилизации в Украине еще на 90 суток – до 18 ноября 2023 года. Это уже восьмое продленение с начала полномасштабной войны. Что касается призыва студентов дневной и дуальной формы обучения в вузах Украины и за рубежом – их не должны призывать во время мобилизации в Украине. Однако такие военнообязанные могут стать в ряды ВСУ по собственному желанию.

Об этом рассказал юрист Богдан Пересада.

Порядок призыва на военную службу регулируется законами "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Так, согласно статье 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыва во время общей мобилизации в Украине не подлежат, среди других — соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

"Это означает, что на период обучения мобилизовывать гражданина не имеют права. Но в соответствии с указанной нормой законодательства отсрочка распространяется только на дневную и дуальную форму обучения", — отметил юрист.

В то же время призыв касается тех студентов, которые после окончания бакалавриата и перед тем как поступить на магистратуру, временно не числятся как студенты. Они не получают отсрочку, ведь официально в это время не получают образование. Также любой военнообязанный может пойти на мобилизацию добровольно, если он пригоден к военной службе по состоянию здоровья.

По словам юриста, возрастных ограничений для поступающих нет. Указанная норма закона также не содержит исключений по обучению на первой или второй магистратуре, бюджете или контракте, получении первого или второго образования и т.п. Отсрочка от мобилизации распространяется на студентов всех вузов, независимо от того, это государственное или частное учебное заведение.

Напомним, ранее мы писали, кого из украинцев не мобилизуют в августе, кто имеет право на отсрочку.

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