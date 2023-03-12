Мобилизация в Украине: могут ли призвать студентов, преподавателей и аспирантов

Кто из педагогов и соискателей образования не подлежит мобилизации.

В Украине продлено военное положение, поэтому и общая мобилизация 2023 года. Сейчас призыв не претерпевает существенных изменений. В ряды военнослужащих могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время, не все педагоги, а также учащиеся в украинских вузах подлежат мобилизации.

Об этом 24 каналу сказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

"Те, кто получает профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее и высшее образование, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, а потому их мобилизация есть незаконной", – объяснил юрист.

В то же время, по словам юриста, это касается исключительно обучающихся по дневной или дуальной форме независимо от страны, в которой получают образование соответствующие лица.

"Призывники, достигшие 27 лет, должны прибыть на призывные участки ТЦК СП для прохождения медкомиссии. Соответствующее решение есть в порядке прохождения военно-больничной комиссии призывниками, оно закреплено Постановлением правительства №92 от 1 февраля 2023 года (вступило в силу 2 февраля 2023 года)" ", – напомнил юрист.

Призывники, которым исполнилось 27 лет, будут получать повестки.

С повесткой лица должны прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы заменить приписное свидетельство военным билетом или временное удостоверение военнообязанных.

Напомним, женщины из временно захваченных территорий Луганской и Донецкой областей Украины обратились в командование России с просьбой вернуть с фронта студентов дневной формы обучения. Женщины ждут от Минобороны РФ конкретных решений.

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