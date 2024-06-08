Мобилизация в Украине: могут ли уклонистам блокировать банковские счета

В случае невыполнения военнообязанным лицом своих обязанностей блокирование банковского счета может иметь место.

Об этом пишет army.gov.ua.

Следует уточнить, что блокирование счетов может произойти только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности – за нарушение правил военного учета (законодательства о мобилизации).

Напомним:

Новая редакция правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета предусматривает возможность через суд временно арестовать средства уклонистов.

Если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), то работники ТЦК обращаются в суд о наложении ограничений на такое лицо.

Речь идет о временном ограничении выезда за границу, в праве управления автомобилем, а также аресте средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях.

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