Мобилизация в Украине: могут ли забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью

Адвокат Андрей Карпенко рассказал о возможности получения отсрочки от призыва у мужчины, отца ребенка с инвалидностью.

Он подчеркнул, что в этой ситуации отец ребенка-инвалида имеет право на отсрочку от мобилизации независимо от того, кто из родителей указан в документах о ребенке.

"Для получения отсрочки необходимо явиться лично в местный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а затем подать заявление. В то же время, нужно иметь с собой паспорт гражданина Украины, военный билет и документы, подтверждающие право на отсрочку", — отметил он.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", во время мобилизации от призыва на военную службу освобождаются женщины и мужчины, являющиеся опекунами, попечителями, названными родителями, родителями-воспитателями детей с инвалидностью до 18 лет.

При подаче заявления о предоставлении отсрочки следует добавить копии следующих документов:

Свидетельство о рождении ребенка

Свидетельство о браке

Паспорт гражданина Украины матери ребенка

Документы, подтверждающие регистрацию места жительства

Справка о фактическом месте жительства вместе с ребенком

Документы, подтверждающие инвалидность ребенка

После рассмотрения заявления ТЦК выдает справку или ответ, подтверждающий право на отсрочку. В военно-учетном документе может быть дополнительно указано о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу.

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект с изменениями подхода к бронированию военнообязанных. Авторы документа предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Читайте также: