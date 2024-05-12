Мобилизация в Украине: может ли вуз требовать от абитуриента обновить данные в ТЦК — ответила юристка

Новый закон о мобилизации обязывает граждан Украины в течение 60 дней со дня его вступления в силу уточнить персональные данные.

Высшее учебное заведение не может требовать от абитуриентов обновления данных в ТЦК и СП, однако оно вправе сделать это обязательным этапом для поступления на обучение.

Об этом юрист Елена Насеко.

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"Согласно действующему законодательству, учебные заведения действительно не будут иметь право зачислять на обучение абитуриентов в случае предъявления ими недействующего (устаревшего) военно-учетного документа или с устаревшими данными в таком документе. Однако иногда бывают исключения, когда некоторые учебные заведения принимали с устаревшими данными под обязательство посетить ТЦК в течение определенного срока для замены документа или записи в нем актуальных данных. То есть, обновление персональных данных в ТЦК и СП неизбежно", — пояснила она.

Насенко отметила, что согласно пункту 34 постановления Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487 о "Порядке организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов" с целью ведения персонального военного учета государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации осуществляют:

проверку у граждан Украины при принятии на работу (обучение) наличия военно-учетного документа, определенного в пункте 20 настоящего Порядка, или отражение в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться (предоставляться) с использованием мобильного приложения Портала Действие. Прием на работу (обучение), взятие на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки;

доведение до призывников, военнообязанных и резервистов правил военного учета под личную подпись при принятии на работу (обучение);

отправка в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучения (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки, органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки сообщений о изменение учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов (приложение 4)".

Кроме того, юрист подчеркнула, что новый закон о мобилизации обязывает граждан Украины, в том числе и студентов, которые находятся или должны состоять на военном учете, в течение 60 дней со дня вступления закона в силу уточнить персональные данные.

Напомним, юрист объяснила, у кого и при каких условиях могут забрать авто на нужды ВСУ.

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