Мобилизация в Украине: можно ли призвать одновременно полмиллиона человек — объяснение бывшего военного прокурора

Тотальная мобилизация была возможна только в начале полномасштабного вторжения РФ.
Запланированная на 2024 год мобилизация в Украине не предусматривает одномоментный призыв сотен тысяч мужчин, поскольку для этого нужно иметь соответствующие ресурсы.
Об этом заявил бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в эфире телеканала "Эспрессо".
"Мобилизация не предусматривает одномоментного призыва полмиллиона, миллиона, 3-5 млн – это невозможно, для этого нужно иметь соответствующие ресурсы по вооружению, по обеспечению техникой, материальными средствами. Вот это нужно донести людям, что эти вопросы невозможны, есть законы за какими работают и принципы, по которым работают мобилизационные процессы, именно вокруг них нужно строить закон”, — пояснил он.
По его словам, задача мобилизации состоит в том, чтобы поддерживать состояние боеспособности объединенных частей – то есть восполнять потери и иметь соответствующие резервы.
“Если мы собираемся год быть в этой стратегической обороне, то резерв может быть немного меньше, если Генштаб планирует какие-то наступления, то этот резерв должен быть немного больше. С этого всего формируются мобилизационные задачи", — отметил Виктор Чумак.
Экс-прокурор подчеркнул, что тотальная мобилизация происходила только в начале полномасштабной агрессии РФ в Украине, когда сразу в армию присоединилось очень много людей.
Напомним, сотрудники территориальных центров комплектования не должны выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть с собой учетные документы.
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