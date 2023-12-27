Мобилизация в Украине: можно ли призвать одновременно полмиллиона человек — объяснение бывшего военного прокурора

Запланированная на 2024 год мобилизация в Украине не предусматривает одномоментный призыв сотен тысяч мужчин, поскольку для этого нужно иметь соответствующие ресурсы.

Об этом заявил бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мобилизация не предусматривает одномоментного призыва полмиллиона, миллиона, 3-5 млн – это невозможно, для этого нужно иметь соответствующие ресурсы по вооружению, по обеспечению техникой, материальными средствами. Вот это нужно донести людям, что эти вопросы невозможны, есть законы за какими работают и принципы, по которым работают мобилизационные процессы, именно вокруг них нужно строить закон”, — пояснил он.

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По его словам, задача мобилизации состоит в том, чтобы поддерживать состояние боеспособности объединенных частей – то есть восполнять потери и иметь соответствующие резервы.

“Если мы собираемся год быть в этой стратегической обороне, то резерв может быть немного меньше, если Генштаб планирует какие-то наступления, то этот резерв должен быть немного больше. С этого всего формируются мобилизационные задачи", — отметил Виктор Чумак.

Экс-прокурор подчеркнул, что тотальная мобилизация происходила только в начале полномасштабной агрессии РФ в Украине, когда сразу в армию присоединилось очень много людей.

Напомним, сотрудники территориальных центров комплектования не должны выписывать повестку в общественных местах, если у гражданина есть с собой учетные документы.

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