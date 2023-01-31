Мобилизация в Украине: можно ли военнообязанным выезжать в другие регионы

Лица призывного возраста, военнообязанные и резервисты могут выезжать за пределы места жительства.

Адвокат, юрист-волонтер горячей линии АПУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, Алиса Бурцева в эксклюзивном комментарии ZN.UA. объяснили все нюансы.

"Да, можно. Военнообязанные имеют право совершать краткосрочные поездки за пределами области. Даже, если была получена повестка, до срока, когда необходимо явиться в ТЦК – также возможно беспрепятственно пересекать границы своей области или района. Единственное ограничение: срок такой поездки не может превышать 7 суток. Согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 30.12.2022 №1487", — сказала она.

Если военнообязанное лицо прибыло на новое место жительства, оно обязано лично сообщить об этом ТЦК и СП. То же касается изменений семейного положения, состояния здоровья, места обучения (часть 11 статьи 38 Закона) – обо всем этом необходимо известить в семидневный срок.

Механизм и требования к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов и возможности сервиса электронного информационного взаимодействия между Порталом "Действие" и устанавливаются Минобороны.

Действующим законодательством Украины за правонарушения, связанные с военным учетом, установлена административная и уголовная ответственность, отметила Бурцева.

Ранее стало известно, что в Украине с 30 декабря 2022 выдают "новые" повестки. Они составлены на бланках нового образца и отличаются несколькими пунктами. Потенциальный призывник имеет право отказаться от "старого" документа.

Ранее ТСН.ua писал о том, кто и где вправе вручать повестки в Украине. Повестку необязательно должен вручать представитель военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

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