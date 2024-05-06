Мобилизация в Украине: мужчин, не вставших на военный учет, будут штрафовать без их ведома

Верховная Рада готова принять законопроект в целом, предусматривающий, что за нарушение правил военного учета мужчин смогут штрафовать без составления протокола.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Речь идет о законопроекте Кабмина №10379, который Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал для принятия в целом.

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или находящимися резервистами). в запасе СБУ), если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у территориального центра комплектования и социальной поддержки, Центрального управления или регионального органа СБУ подтверждающих документов о получении лицом вызова", — говорится в тексте проекта.

Следовательно, на мужчину смогут составить штраф без его ведома, если:

не обновил данные,

не сообщил ТЦК об изменении персональных данных (если эти данные отсутствуют по отношению к ней в электронных реестрах),

не явился за повесткой

совершил другое нарушение по этим статьям.

Напомним, юрист Инна Симакина объяснила, все ли, кто отказался от повестки, являются "уклонистами".

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