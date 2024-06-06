Мобилизация в Украине: нардеп сообщил, сколько нужно новобранцев

По мнению депутата и волонтера Руслана Горбенко, в этом году удастся призвать около 120 тысяч новобранцев.

Мобилизация в Украине продолжается, в этом году нужно пополнить ряды ВСУ на 100-110 тысяч человек.

Об этом сообщил нардеп и волонтер Руслан Горбенко в интервью "Укринформу".

По мнению депутата, в этом году удастся призвать около 120 тысяч новобранцев.

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"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек", – сказал он.

Политик добавил, что при планировании контрнаступления под руководством главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тысяч украинцев, однако помощь от иностранных партнеров, к сожалению, задерживалась, и когда новым главнокомандующим назначили Александра Сырского, был утвержден план обороны, не предполагавший привлечения такого большого количества новых военных.

"Также важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 тысяч человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для их обучения и содержания", – подчеркнул Горбенко.

Напомним, в Минобороны объяснили, нужно ли проходить ВЛК ежегодно.