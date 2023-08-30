Мобилизация в Украине не останавливается ни на минуту: эксперт рассказал, могут ли всех мужчин отправить на войну

Мобилизация на территории Украины идет с начала полномасштабной российской военной агрессии. Этот процесс не останавливается ни на минуту, работают определенные центры комплектования и социальной поддержки, а граждан страны, имеющие соответствующие военно-учетные специальности, призывают в рамках этого процесса. Поэтому пополнение украинской армии продолжается постоянно.

В то же время, в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев ответил, могут ли все мужчины в Украине быть отправлены на войну.

"Я уверен, что стоит доверять заявлению Алексея Резникова и не считаться с разными ИПСОшними "вбросами" (...) Пополнение украинской армии идет постоянно. Логика призыва в ряды украинского войска всех мужчин — она абсолютно бестолковая. Ибо от того, если в ряды украинского войска призовут условно говоря 3 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — что из того изменится? Где мы возьмем такое количество униформы, вооружения, военной техники и боеприпасов к тому вооружению, чтобы тщательно и качественно обеспечить всем необходимым такую армию" эксперт.

По его словам, очевидно, что украинское войско получает в достаточном количестве определенное количество личного состава, который после проведения подготовки и боевого согласования выполняет задачи уже в боевых подразделениях.

"Это плановый процесс. К тому же еще продолжает работать проект по призыву на военную службу по добровольному принципу. Поэтому я уверен, что все эти разговоры о том, что каждый из мужчин Украины должен отправиться на фронт — это история из кремлевских методик", — добавил он.

Тем временем в Украине участились случаи разглашения на рабочих местах. ТСН.ua писал, что это касается как государственных учреждений, так и частных. Отметим, что функции работодателя ограничены.

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