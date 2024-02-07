Мобилизация в Украине: некоторые нормы нового законопроекта будут дорабатывать

Некоторые нормы в новом мобилизационном проекте следует доработать. Часть из пунктов будет защищена, однако под вопросом остается внедрение относительно электронного военнообязанного кабинета.

Об этом со ссылкой на военного обозревателя Дениса Поповича пишет Радио Свобода.

"Повестки могут раздаваться по электронному кабинету. И после того, как человек получил эту повестку, он считается уже врученным. Но мы прекрасно понимаем, что человек может не иметь этого электронного кабинета. И может даже не пользоваться смартфонами, находясь вне больших мест или в деревне где-то, где интернет работает плохо. Потому это первый недостаток. Один из основных. Важным новшеством является тот факт, что законодательно прописана необходимость подготовки призывников по мобилизации. Два-три месяца это непременно. Каждый мобилизованный имеет право рассчитывать на то, что его подготовят. А хорошая подготовка это залог того, что он выживает и выполняет свою задачу", – отметил военный обозреватель.

По его мнению, 500 тысяч человек не будут мобилизованы одновременно. Объясняется это тем, что у нашего государства нет технических возможностей мобилизовать такое количество.

“Просто нет полигонов, на которых можно было бы учить. Есть определенное понятие о емкости полигонов. Даже если будем к нашим зарубежным партнерам, там все равно столько полигонов не будет. Поэтому эта цифра не может считаться такой, от которой можно танцевать. Я бы подождал, пока этот законопроект будет рассмотрен. Сейчас много о нем разговоров, но понятно, что он не будет в таком виде принят”, – отметил Попович.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении.

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