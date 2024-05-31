Мобилизация в Украине: нужно ли при обновлении данных проходить ВЛК

Если лицо исключено из военного учета, должна быть соответствующая отметка в военном билете.

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. На фоне этого военно-врачебную комиссию необходимо проходить для того, чтобы в базе данных была информация о состоянии здоровья военнообязанного.

Детали о прохождении ВЛК рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин "Телеграфу".

По его словам, требования постановления Кабмина №1487 никто не отменял.

"Но если мы говорим об исполнении закона, согласно которому в течение 60 дней нужно уточнить свои данные, то проходить ВЛК не нужно — позже на ВЛК отдельно будут вызывать военнообязанных при необходимости", — объясняет Истомин.

Он добавил, что в случае если гражданин пришел за повесткой в ТЦК и СП и его направляют на ВЛК, "в этом нет ничего противозаконного".

Напомним, в мае 2024 года заработал ряд новых законов, вносящих изменения в правила военного учета и мобилизации.

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