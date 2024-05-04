Мобилизация в Украине: ограничено пригодных больше не будет с 4 мая

Сегодня вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту.

В Украине упразднили статус "ограниченно пригодный". Теперь военные и военнообязанные могут быть только пригодными или непригодными для военной службы.

Начиная с 4 мая военные и военнообязанные будут проходить ВЛК по новым правилам. Они прописаны в изменениях к приказу 402, изданным Минобороны.

Основное новшество – ограниченно пригодных больше не будет. Этот статус убрали еще в марте в изменениях в законы о правах военных и полицейских на соцзащиту. Но до сих пор неизвестно, как оценивать состояние здоровья людей, которые ранее считались ограниченно пригодными.

В то же время, отмена статуса "ограниченно пригодный к военной службе" не означает, что они автоматически становятся пригодными.

Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Зеленским, у военнообязанных теперь будет два статуса: пригодный к военной службе и непригодный к военной службе. Мужчины в возрасте 18-60 лет, до этого имевшие статус "ограниченно пригодный", теперь должны снова пройти ВЛК (военно-врачебную комиссию).

Это предстоит сделать в течение 9 месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. В частности, это касается мужчин призывного возраста, получивших инвалидность II или III группы после 24 февраля 2022 — кроме военных.

В списке болезней, с которыми признавали ограниченно пригодным, можно найти такие заболевания, как нарушение свертывания крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Ограниченно пригодных" больше нет! Но бежать в военкомат не надо!

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