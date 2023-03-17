Мобилизация в Украине: означает ли получение повестки обязательную службу в армии

Существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и боевая повестка – для отправки в войска.

Получение повестки во время мобилизации еще не означает, что военнообязанный попадет в ряды ВСУ.

Об этом в комментарии АрмияInform сообщил заместитель начальника Киевского территориального центра комплектования и социальной поддержки — начальник сектора комплектования полковник Александр Коновалов.

“Гражданина вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора. После того, как гражданин пройдет все эти мероприятия и будет признан пригодным по всем критериям, тогда ему вручается повестка на отправку в войска", — пояснил он.

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По его словам, если по состоянию здоровья военнообязанный будет непригоден для службы или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет означать лишь уточнение данных или предоставление определенных документов.

Александр Коновалов добавил, что есть два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и боевая повестка (для отправки в войска в составе команды).

При этом мобилизованных, которые не проходили военную службу, сначала направляют в учебные центры. Подготовка рядового и сержантского состава происходит по сокращенным срокам, но без снижения качества обучения.

Напомним, в Украине продолжается всеобщая мобилизация, и призыв на службу военнообязанных происходит постоянно. В то же время, некоторые мобилизованные имеют право служить по месту жительства.

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