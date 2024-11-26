Мобилизация в Украине: планируют ли ввести трекинг повесток

В "Резерв+" могут ввести систему информирования человека об изменениях в его личном деле, однако о введении электронных повесток пока речь не идет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет "24 Канал".

По ее словам, на сегодняшний день бывают случаи, когда территориальные центры комплектования (ТЦК) не сообщают человеку о доставленной повестке.

Поэтому гражданин может даже не знать, что письмо с вызовом в ТЦК ожидает на почте. Иногда повестка может быть отправлена по адресу, который не соответствует указанному при обновлении данных.

Черногоренко предложила, что решением такой проблемы мог бы стать "трекинг повестки". В системе "Резерв+" могла бы отображаться информация обо всех этапах отправки повестки, в частности статус документа и его номер.

Напомним, ранее сообщалось, что приложение "Резерв+" и другие методы электронной коммуникации не будут использоваться для вручения повесток. Именно об этом Федор Вениславский рассказал на своем брифинге. Он заявил, что электронные повестки не предусмотрены на законодательном уровне.

16 августа Кабмин определил статус повесток на бланках и сформированных с помощью Единого государственного реестра военнообязанных и резервистов по их юридической силе. В порядке урегулировали, как определить адрес, чтобы отправить повестку лицу, уточнившему свои персональные данные по истечении 60 дней.

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