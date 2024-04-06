Мобилизация: в Украине планируют принять "еБронирование" — СМИ

В ближайшее время возможны изменения в бронировании работников предприятий.

Кабмин Украины готовится к рассмотрению нового постановления о так называемом еБронировании — оно будет определять цифровизацию процесса бронирования работников предприятий. Об этом сообщает издание AIN.UA, ссылаясь на источник, приобщенного к обсуждению проекта.

Согласно проекту постановления, выписка, подтверждающая бронирование сотрудника, будет формироваться в электронной форме в приложении "Дия". Также будут формировать QR-код (по аналогии с другими QR-кодами в приложении). Выдержка будет действительна только при наличии кода.

По данным издания, руководители предприятия (учреждения или организации) будут представлять список сотрудников для бронирования в электронной форме через "Портал.Дия". Список составляется в произвольной форме, пригодной для восприятия содержания. Вся ответственность за список, актуальность и достоверность сведений – на руководителе предприятия.

Согласно тексту проекта постановления можно сделать выводы, что физлица-предприниматели не подлежат бронированию по предложенной процедуре, поскольку речь идет о пребывании кандидата на бронирование в трудовых отношениях с предприятием.

Об отказе в бронировании сотрудника руководителей предприятий будут извещать средствами "Портала.Дия". Отказать в бронировании могут в следующих случаях:

· данные о сотруднике не совпадают с данными в ЕГР;

· данные о сотруднике отсутствуют в ЕГР;

· Отсутствие данных о трудовых отношениях между сотрудником и предприятием (учреждением, организацией) в ЕГР.

Ранее сообщалось о том, в Запорожье мобилизовали машиниста тепловоза, у которого было бронирование.

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