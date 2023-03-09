Мобилизация в Украине: почему повесток стало больше и сколько еще будет продолжаться призыв

Закон о мобилизации во время войны должен работать, и именно этим занимается аппарат государства.

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Повестки выдают более активно.

Капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин объяснил в комментарии "Апостроф TV", почему усиленная мобилизация продолжается.

По словам военнослужащего, новые люди нужны как на фронте, так и для новых подразделений, которые будут работать с техникой или тылом.

Александр Ганущин считает, что государство вправе принуждать граждан выполнять закон о мобилизации в военное время.

"Нравится это отдельным гражданам или нет, мобилизационный план должен выполняться. Иначе те, кто не хочет, не дай Бог, продолжат жить в другой стране. Темпы мобилизации, которые мы видим сейчас, они очевидно выше, чем были полгода назад, но они связаны с тем, что Путин довел до огромных цифр планы по мобилизации с той стороны, — сказал капитан.

ВСУ нуждаются в высокообученных, мотивированных бойцах, умеющих работать с техникой или имеющих стимул учиться.

Повестки в Украине будут вручать для службы на фронте и в тылу.

По информации начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Романа Горбача, согласно плану мобилизации в Украине в 2023 году призывают следующие категории граждан:

ограниченно пригодны во время военного положения;

военные, проходившие срочную службу;

офицеры запаса, резервисты, другие лица с опытом службы;

граждане, не проходившие военную службу

Напомним, что в Украине никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медкомиссии о пригодности военной службы.

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