Мобилизация в Украине: почему забирают военный билет и что делать после потери документа

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. На фоне этого не утихают скандалы. Все больше случаев, когда военкоматы превышают свои полномочия и прибегают к уловкам или даже насилию в отношении мужчин призывного возраста, в частности, забирают военный билет.

Почему забирают военный билет и что делать в таком случае – рассказываем дальше.

Военный билет – это документ, удостоверяющий личность военнослужащего и определяющий принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Согласно Закону Украины О воинской обязанности и военной службе, выдаются билеты районными или городскими территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Документы выдают во время призыва на службу, зачисления в военное учебное заведение или во время увольнения в запас или снятия с военного учета по состоянию здоровья.

Законно ли забирать военный билет

Как объясняют юристы, такие действия являются нарушением со стороны представителей ТЦК и СП, ведь никакого права забирать военный билет у мужчины у них нет.

Если так происходит , то, в принципе, они вместо билета должны выдать любое временное удостоверение. Билет – это удостоверение личности относительно его статуса – призывника, резервиста, или военнообязанного. действия свидетельствуют о нарушении закона, – говорит юрист Ростилав Кравец.

Почему забирают военный билет

По словам адвоката, такие действия являются уловками со стороны работников военкомата и определенным видом шантажа.

"Забирая военный билет, представители ТЦК лишают мужчину соответствующего учетного документа. А это является попыткой определенным образом шантажировать военнообязанного или призывника тем, чтобы он в следующий раз пришел в территориальный центр комплектования. Формально это нарушение", — рассказал адвокат.

В частности, военный билет забирают с целью шантажировать человека, а также заставить военнообязанных призывников или резервистов появляться в территориальные центры комплектования для получения непосредственно этого военно-учетного документа.

В то же время, Кабмином были внесены соответствующие изменения в положения относительно ТЦК, согласно которым лицо может получить военно-учетный документ даже не по месту своей регистрации, а в любом другом месте.

Что делать, когда забрали военный билет

В случае, если забрали ваш военный билет, нужно написать заявление по фамилии руководителя военкомата, где произошло нарушение.

"Хотя это может и не дать результатов. Тогда нужно стучать в двери Генерального штаба, в высшие территориальные центры комплектования или писать жалобу в Государственное бюро расследований", — добавил адвокат.

Для того чтобы вернуть военный билет или другой военно-учетный документ, как минимум нужно подать письменное заявление по фамилии руководителя.

"Конечно, достаточно велика вероятность, что это ничего не даст. Поэтому можно подавать соответствующие жалобы в Генеральный штаб, жалобы в высшие территориальные центры комплектования или жалобы в Государственное бюро расследований относительно превышения полномочий руководством или работниками ТЦК, забирающими военно-учетный документ", – подчеркивает юрист.

Он отмечает, что в случае, если представители ТЦК забирают военный билет, следует потребовать от них соответствующее письменное подтверждение того, что этот документ был изъят непосредственно конкретным работником военкомата.

Если это не сделать, то на человека за потерю документа может быть наложена административная ответственность в виде штрафа от 510 до 850 грн.

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