Мобилизация в Украине: правительство предоставило право на бронирование еще одной категории украинцев

Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время. Согласно постановлению теперь бронированию будут подлежать священники.

Об этом говорится в постановлении от 26 декабря 2024 г. №1498.

В постановлении говорится, что бронированию будут подлежать все военнообязанные священнослужители по перечню должностей, утвержденному Государственной службой по этнополитике и свободе совести (ДЭСС).

В то же время, на них не распространяется требование о зарплате, которая сейчас составляет 20 тысяч для критически важных предприятий, сотрудников которых могут забронировать.

Напомним, 26 декабря, на государственном портале цифровых услуг "Дія" возобновили возможность бронирования от мобилизации военнообязанных сотрудников критических предприятий.

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