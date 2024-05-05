Мобилизация в Украине: правозащитница указала на противоречивые действия власти в отношении людей за границей

Вопрос мобилизации в Украине — очень сложный и у разных частей украинского общества есть разные интересы в этом отношении.

Об этом сказала лауреат Нобелевской премии мира и премии Василия Стуса, украинская правозащитница Александра Матвийчук в эфире "Эспрессо".

Она также затронула роль украинской диаспоры в поддержке страны во время войны.

"Мне кажется, что вопрос мобилизации очень сложный и у разных частей украинского общества есть разные интересы по этому поводу. И здесь украинское государство, мне так со стороны кажется, делает взаимопротиворечивые шаги", — отметила Матвийчук.

По ее словам, власти Украины действуют противоречиво.

"С одной стороны, будто выхолащивает этот законопроект, те нормы, которые требовала та часть воюющей общества, из этого закона исчезают. С другой стороны, совершенно другой сигнал, что вот, мы сейчас возьмемся за тех украинцев, которые находятся за границей", – сказала Матвийчук.

Также она отметила важность деятельности украинцев за рубежом, которые, несмотря на собственную безопасность, активно приобщаются к благотворительным акциям и информационной работе, направленной на поддержку Украины.

"Мне сложно понять, какова наша государственная политика в отношении мобилизации. Опять же, я не военный эксперт, я могу смотреть на это только с точки зрения прав человека, но возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется что, несмотря ни на что, огромная часть людей за границей понимают, что это война на выживание, и чувствуют свою ответственность за то, чтобы их государство выжило», — отметила лауреат Нобелевской премии мира.

Она подчеркнула, что даже тогда, когда украинцы за коржоном находятся в безопасности, они "что-то делают".

"Я в каждом государстве встречаю таких людей, которые рассказывают, сколько они сделали благотворительные акции, как они сами что-то возили, как они проводят какую-то информационную работу. Этих людей должно становиться больше, а не меньше, а это значит, что они должны проводить кампании по привлечению других людей к этой работе, а не только полагаться исключительно на свои силы", — сказала лауреат Нобелевской премии мира.

Напомним, в одной из стран ЕС заговорили о необходимости возвращения военнообязанных украинцев домой.

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